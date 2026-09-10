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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:٤٦ ص

سي بي إس: 9 مقاتلات أميركية تضررت في الهجمات الإيرانية على الأردن

سي بي إس: 9 مقاتلات أميركية تضررت في الهجمات الإيرانية على الأردن

أقرت مراسلة شبكة سي بي إس بأن 9 مقاتلات أميركية، بينها طائرة عسكرية من نوع A-10 وثماني مقاتلات F-15 تابعة للقوات الجوية الأميركية، تضررت في الهجمات الليلية الإيرانية على قاعدة موفق السلطي في الأردن.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن مراسلة شبكة سي بي إس نيوز الأميركية أقرت بتضرر عدة طائرات عسكرية أميركية في الهجمات الليلية الإيرانية على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن.

وأفادت جينيفر جاكوبس، مراسلة سي بي إس نيوز، بأن طائرة من نوع A-10 ثندربولت تعرضت للإصابة في الهجوم الإيراني، مما أدى إلى فقدان أحد أجنحتها.

وأضافت أن نحو ثماني مقاتلات F-15 تعرضت لأضرار طفيفة قبل عودتها إلى الخدمة.

ووفقاً لادعاء هذه المراسلة الأميركية، أطلقت القوات الأميركية في الأردن خلال هذا الهجوم أكثر من 30 صاروخ باتريوت للدفاع عن القاعدة ضد الهجمات الإيرانية.

وجاءت هذه الأضرار التي لحقت بالمقاتلات الأميركية بعد الهجوم العدواني الأميركي على خمس ناقلات نفط إيرانية، رداً على استهداف إيران لسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن التراجع السريع في مخزونات صواريخ باتريوت وغيرها من الذخائر الدقيقة في جيش بلادهم، وهو قلق انعكس في تقارير مختلفة منذ أسابيع.

/انتهى/

رمز الخبر 1973719

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