ميخائيل أوليانوف: إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن تتجاوز أصول المجاملة الدبلوماسية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن روسيا اليوم أن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا قال إن الصعوبات القائمة في تنفيذ التزامات إيران بموجب الضمانات، التي وردت في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تأتِ من فراغ ودون سبب.

وبحسب التقرير، أكد ميخائيل أوليانوف في استمرار كلمته أن هذه الصعوبات هي نتيجة مباشرة للعدوان غير المبرر وغير المسوغ والمخالف للقانون الدولي من قبل إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية التي كانت خاضعة لضمانات الوكالة، وقد وقع ذلك في مرحلتين (يونيو 2025، وكذلك في الفترة من فبراير إلى مارس 2026).

وشدد أوليانوف على أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً مباشراً لميثاقي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، وقرارات المؤتمر العام للوكالة.

وفي رده على إحالة ملف إيران النووي من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، قال هذا المسؤول الروسي الرفيع إن إحالة موضوع عدم التزام دولة ما بتعهدات الضمانات إلى مجلس الأمن، وهي دولة تعرضت للقصف واستُهدفت فيها منشآت نووية خاضعة لضمانات الوكالة، يتجاوز أبسط معايير المجاملة الدبلوماسية.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أحال، في خطوة سياسية ومنحازة، ملف إيران إلى مجلس الأمن بسبب انتهاكها لتعهداتها. وكان هذا القرار قد اقترحته أميركا وثلاث دول أوروبية تُعرف بالترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) على الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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