ايران في صدد تسجيل علامة تجارية لمروحياتها الوطنية

وافادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس هيئة العلوم والتكنلوجيا في ايران منوجهر منطقي قال ان ايران وبفضل خبرائها وشبابها نمت بشكل جيد في مجال صناعةالمروحيات ، وكان هناك تقدم ملحوظ في هذه الصناعة.

وتابع منطقي إن أولويتنا التالية في هذه الصناعة هي تصميم علامة تجارية وطنية لهذه المروحيات المحلية ، وسوف يتم تصنيع جميع المروحيات وتصديرهم الى بقية الدول تحت اسم هذه العلامة التجارية.

وأشار منطقي الى اهمية هذه الخطوة التي سوف تؤدي الى زيادة المنافسة بين النشطاء في هذا المجال وهذا سوف يؤثر على زيادة الجودة وانخفاض أسعار المبيعات.

واعتبر منطقي ان صناعة المروحيات قدمت دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.