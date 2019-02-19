أول امرأة ترأس برلمان كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن برلمان إقليم كردستان العراق انتخب أمس الأثنين أول إمرأة في منصب رئيس مؤقت للبرلمان وهي مرشحة الحزب الديموقراطي الكردستاني "فالا فريد"

وخلال الجلسة البرلمانية الأولى منذ انتخاب برلمان كردستان، انتخب النواب في عملية تصويت سرية النائب فالا فريد مرشحة الحزب الديموقراطي الكردستاني، بأغلبية 62 صوتا.

وقال رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني هيمن هورامي للصحافيين إن "منصب رئيس البرلمان من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن لعدم التوصل إلى اتفاق معه لغاية الآن رشحنا فالا فريد بشكل مؤقت".

وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى تسوية مع حزب الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني "سوف تنسحب مرشحتنا من رئاسة البرلمان".

وعقدت الجلسة بمقاطعة من الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي طلب مهلة أطول للتوصل إلى اتفاق مع غريمه السياسي، خصوصا حيال الأوضاع في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحافي في السليمانية إنه "عندما يتم تنفيذ البنود الخاصة بوضع محافظ كركوك وأن يكون من حصة الاتحاد الوطني، حينها سنشارك في جلسة البرلمان وعملية تشكيل الحكومة". /انتهى/.