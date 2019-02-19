مجلس الشورى يناقش ميزانية العام الإيراني القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الاسلامي جلسته اليوم برئاسة "مسعود بزشكيان"، ومن المقرر أن يناقش ميزانية العام القادم1398.
يشار إلى أن المجلس صادق أمس على الفقرة 5 و5 من قائمة الميزانية./انتهى/
بدأ مجلس الشورى الاسلامي جلسته اليوم برئاسة "مسعود بزشكيان"، ومن المقرر أن يناقش ميزانية العام الإيراني القادم.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الاسلامي جلسته اليوم برئاسة "مسعود بزشكيان"، ومن المقرر أن يناقش ميزانية العام القادم1398.
يشار إلى أن المجلس صادق أمس على الفقرة 5 و5 من قائمة الميزانية./انتهى/
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