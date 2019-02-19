  1. السياسة
١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨

برئاسة بزشكيان

مجلس الشورى يناقش ميزانية العام الإيراني القادم

مجلس الشورى يناقش ميزانية العام الإيراني القادم

بدأ مجلس الشورى الاسلامي جلسته اليوم برئاسة "مسعود بزشكيان"، ومن المقرر أن يناقش ميزانية العام الإيراني القادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الاسلامي جلسته اليوم برئاسة "مسعود بزشكيان"، ومن المقرر أن يناقش  ميزانية العام القادم1398.

يشار إلى أن المجلس صادق أمس على الفقرة 5 و5 من قائمة الميزانية./انتهى/

رمز الخبر 1892421

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 7 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي