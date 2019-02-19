فرقة ايرانية تعزف العود في اختتامية مهرجان فجر السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قامت فرقة "بربطيان" الموسيقية ليلة الاثنين 29 فبراير وفي اختتامية مهرجان فجر السينمائي بتقديم عرضها بقيادة المؤلف الموسيقي "حسين بهروزي نيا" والتي كانت من افضل العروض الموسيقية في المهرجان وياتي هذا العرض بعد اقامة حفل من قبل هذه الفرقة الموسيقية في طهران والذي لقي ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور.

وتقوم هذه الفرقة الموسيقية بعزف قطع متنوعة للموسيقى تنسجم مع المستمع المعاصر وتجيد تقديم الموسيقى الايرانية الاصيلة على اصولها ، ورغم ان هذه الفرقة حديثة التاسيس الا انها تتمتع بشعبية كبيرة في ايران./انتهى/