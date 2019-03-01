  1. السياسة
١ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٤٩

تقرير مصور

حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان/صور

حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان/صور

أجرت فرقة "فيلارمونيك" حفلاً موسيقياً في قاعة خاتم الانبياء في مدينة رشت في محافظة كيلان.

       

رمز الخبر 1892719

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي