https://ar.mehrnews.com/news/1892719/ ١ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٤٩ رمز الخبر 1892719 السياسة السياسة ١ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٤٩ تقرير مصور حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان/صور أجرت فرقة "فيلارمونيك" حفلاً موسيقياً في قاعة خاتم الانبياء في مدينة رشت في محافظة كيلان. حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان حفل موسيقي لفرقة "فيلامونيك" في كيلان رمز الخبر 1892719 مطالب مرتبط حفل اختتام جائزة "ققنوس"، السينمائية/ صور فرقة ايرانية تعزف العود في اختتامية مهرجان فجر السينمائي موسيقى إيرانية شعبية تستقبل ملك اسبانيا/فيديو
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