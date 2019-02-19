اليمن.. سقوط مواقع وعشرات القتلى والجرحى من المرتزقة بعملية نوعية في الجوف

وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "المسيرة نت" بأن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية نوعية على مواقع المرتزقة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف أدت إلى السيطرة على عدد من المواقع.

وأكد المصدر أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا من المرتزقة، مشيرا إلى اغتنام المجاهدين أسلحة متنوعة في التباب التي تمت السيطرة عليها خلال العملية النوعية.

وفي وقت سابق دمر المجاهدون عربة للمرتزقة محملة بأسلحة وذخائر في جبهة المهاشمة وآلية محملة بالمرتزقة في الخليفين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى منهم./انتهى/