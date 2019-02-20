استخدام آلية تداول الخوارزميات يقلل من التدخل البشري في سوق رأس المال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رئيس شركة بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية "علي صحرائي"، قال في حديث له اليوم الأربعاء، إنه يقوم المتداولون الخوارزميون بتصميم خوارزميات من أجل عمليات الشراء السريعة والدقيقة ومن خلال المعلومات التي يحصلونها عليها عبر السوق يمكنهم تفعيل الخوارزميات بسرعة كبيرة.

وأشار المدير التنفيذي لبورصة طهران إلى فوائد هذا النوع من المعاملات وقال: إن معظم البورصات العالمية يتم تنفيذ معاملاتها حاليا عبر آلية الخوارزميات.

وأضاف صحرائي: "في بعض البورصات، يتم إجراء ما يصل إلى 80 في المائة من المعاملات عبر آلية الخوارزميات. في الوقت نفسه، يمكنها إظهار استجابة سريعة لأحداث السوق".

ونوه المسؤول الاقتصادي إلى حقيقة أن ارتفاع السيولة هو أحد الملامح الرئيسية لسوق رأس المال، وأنه سيزداد بشكل كبير مع آلية التداول الخوارزمية، وقال: "إن رد الفعل السريع على هذه الأنواع من المعاملات يخلق ميزة تنافسية للمستثمرين ويؤدي إلى مزيد من السيولة في السوق"./انتهى/