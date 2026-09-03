مهاجراني تعلن عن احتمال حضور الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن فاطمة مهاجراني، خلال حديثها على هامش الأولمبياد الرياضي الثقافي للطلاب الجامعيين في مشهد، قالت إنهم ليسوا من طلاب الحصار، فالحصار يفرضه الآخرون، وإنهم من طلاب الحوار، ويعتقدون أنه يجب استخدام كل منبر ومنصة لإيصال صوت حقوق الإيرانيين.

كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة عن احتمال حضور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إنه في حال عدم حصول أي طارئ، سيكون حضور الرئيس في هذه الدورة ضمن البرنامج.

وأضافت أن حضور عباس عراقجي، وزير الخارجية، سيكون حتمياً بإذن الله، وبطبيعة الحال، إذا لم يحصل أي طارئ، فإن حضور الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون ضمن البرنامج.

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