رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية يكشف عن فرص منافسي البورصة في السوق الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية "شابور محمدي"، أعلن في حديث خاص له اليوم الاثنين أن هناك خططا لزيادة معدل التمويل لسوق رأس المال، وقال "للأسف بعض فرص سوق رأس المال المتنافسة بما في ذلك احتكار بعض السلع وشراء وبيع العملات الذهبية وتداول العملات تكون أحيانا منافسة وندا إلى جانب البورصة الأمر الذي يتطلب تفعيل خطوات من شأنها وقف هذا الأمر".

وأعلن رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية عن خطط لزيادة حصة البورصة في تمويل الاقتصاد الإيراني، مضيفاً أن هيئة البورصة والأوراق المالية تحاول تخفيض تكلفة تشكيلات البورصة، حتى يتم التكيف والتماشي مع النظام النقدي للبلاد.

وتابع محمدي: "ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هو ﺗﺤﺮك ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪث ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ والبورصة وشركة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ".

وشدد على أن الشفافية هي واحدة من أهم المبادئ التي ينبغي أن ينظر إليها سوق رأس المال، مبينا أنه "يتمثل جهدنا في لعب دور في تمويل القطاع الخاص، حيث أن لديها الآن قطاعًا عامًا عالي المستوى للغاية وتعمل الحكومة على تلبية احتياجاتها المالية من البورصة، لذلك علينا أن نتحرك نحو اتجاه يمكننا أن نرى زيادة حصة القطاع الخاص في تمويل سوق رأس المال"./انتهى/