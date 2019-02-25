رئيس وكالة الفضاء الايرانية يعلن عن افتتاح 5 مشاريع في مجال الصناعات الفضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وكالة الفضاء الايرانية "مرتضى براري" كتب في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع الانستغرام: اليوم أطلقت ثلاثة مشاريع في معهد الابحاث الفضائية، حيث أشار وزير الاتصالات "محمد اذري جهرمي" الى اكمال وتشغيل 5 مشاريع اخرى حتى نهاية العام (الايراني) المقبل (ديسمبر عام 2020).

ونقل براري عن وزير الاتصالات قوله أن الاولوية لدى الحكومة في المجال الصناعات الفضائية هو تقديم كافة الدعم لاجل توسيع تطوير التقنيات الفضائية في البلاد منكل الجوانب، واستغلال جميع الطاقات الموجودة لدى الخبراء والجامعات والقطاع الخاص من اجل التسريع في المجال المذكور.

وقال براري: فيما يتعلق بأقمار الصناعية الخاصة للاتصالات، فإن الاجراءات الخاصة بتسليم قمر "ناهيد1" من اجل اطلاقه ووضعه في المدار الارضي دخلت حيز التنفيذ وستنتهي هذه الاجراءات خلال الاشهر الاربعة القادمة، كما أن قمر "ناهيد2" سيكتمل ضمن فترة تتراوح بين خريف اعام القادم والشتاء.

وتابع برابري: في سياق الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، سنستلم قمر "ظفر" حتى نهاية الاشهر السبعة القادمة وايضا من المقرر ان تكتمل عمليات تصميم وصنع قمر "بارس1" بعد اقل من عام.

واضاف: ان منظومة التنقل بين المدارات ستكتمل ويتم تشغيلها في ثاني ستة أشهر من العام الايراني القادم./انتهى/.