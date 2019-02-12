إيران تقرأ بيانها في الاجتماع التمهيدي للجنة الفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وكالة الفضاء الايرانية "مرتضى براري" كتفي صفحته الشخصية بموقع الانستغرام: تم قراءة بيان الجمهورية الاسلامية في الاجتماع التمهيدي للدورة الـ56 من المؤتمر السنوي للمجموعة العلمية والتقنية التابعة لـ"كوبوس" (لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التابعة للأمم المتحدة (COPUOS)) في فيينا، من قبل وفد ايران اعتبارا بأنها احدى الاعضاء الرئيسية بهذه المجموعة.

وفي إشارة الى أن هذا البيان يتضمن مواضيع اساسية ومحورية تهم ايران، قال برابري: احدى المواضيع التي تطرق اليها البيان هو ان الفضاء الخارجي يعتبر ارثا مشتركا بين كافة المجتمعات البشرية، ويجب أن يستخدم لاغراض سلمية ولإجراء الابحاث، ومن حق كافة الدول الاتاحة به، كما تم التأكيد فيه على ضرورة عدم تسليح الفضاء وعدم التنافس بالاسلحة فيه، كحل لضمان استخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية.

ووفقا لوكالة مهر أكد البيان ايضا على الدور المحوري للفضاء الخارجي في مجال تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي سيما في البلدان النامية، كما ذكر في البيان: باعتبار ان ايران تعد من البلدان المستعدة للكوارث والبلايا الطبيعية كالزلازل والسيول والجفاف والى اخره، فتسعى الجمهورية الاسلامية الى خفض او منع ما تتركه هذه الكوارث من آثار سلبية، عبر المعطيات والبيانات التي تحصل عليها عبر الاقمار الصناعية.

وفي الختام أكد البيان على ان تصميم وصنع واطلاق الاقمار الصناعية يعد من اولويات برامج لايران بمجال الفضاء./انتهى/.