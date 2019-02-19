التقنيات الفضائية تشكل ارضية خصبة لخلق فرص العمل وتطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس وكالة الفضاء الايرانية "مرتضى براري" اشار ضمن تدوينة في صفحته الشخصية على موقع الانستغرام، الى تأكيد قائد الثورة الاسلامية في عام 2010 على تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم، اعتبارا بأنه الشرط الاساس لتحقيق التنمية والازدهار في البلاد، حيث دعى الى استغلال جميع طاقات قطاعي العام والخاص وحماية المنتج المحلي والتحكم باسواق العملة والتحكم بالاستهلاك، كون أن هذه المنهجيات تشكل ركائز الاقتصاد المقاوم.

وأكد براري أن التقنية الفضائية ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ بمختلف بلدان العالم وانها تشكل ارضية خصبة لخلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي، مضيفا: بناء على وجود شباب مبدعين ومبتكرين في البلاد ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، يمكن ادارة شؤون البلاد باحسن صورة ممكنة على مختلف الاصعدة والقطاعات، كما اشار: كون أن البلاد حصل على الاساسيات العلمية وخضع لتجارب عدة في مجال التقنيات الفضائية، يمكن التغلغل في الاسواق الاقليمية والعالمية في المجال التقنيات المتعلقة بالفضاء الخارجي.

وفي الختام شدد رئيس وكالة الفضاء الايرانية على أن التقنيات الفضائية بإمكانها أن تشكل ارضية ملائمة لتحقيق سياسات واهداف الاقتصاد المقاوم ومن هذا المنطلق فإن تطلعات ومخططات المنظمة الفضائية بإيران ترمي الى تطبيق هذه السياسيات ضمن اطار تطوير التقنيات الفضائية وتقديم الخدمات المعنية للمجتمع./انتهى/.