السيد الحوثي: المرأة اليمنية والاطفال يقتلون بالسلاح الاميركي

وقال السيد الحوثي في كلمة القاها مساء اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة وذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (س) ان هدف الاعداء الرئيسي في معركتهم معنا كأمة مسلمة هو السيطرة علينا.

واشار الى الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل بدعم الدول الغربية وقال ان الغرب يدعم "اسرائيل" التي هي جزء من المجتمع الغربي لقتل المرأة الفلسطينية وسجنها واسرها.

واشار السيد الحوثي الى اليوم العالمي للمراة المسلمة وقال ان الاعداء الذين يتحدثون عن حقوق المرأة هم يشكلون اكبر خطر عليها عبر سياساتهم مؤكدا ان العدو يركز بشكل كبير على المرأة لموقعها الكبير في الاسرة والمجتمع./انتهى/