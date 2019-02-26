رد ظريف على خبر استقالة جماعية لدبلوماسي ومديري وزارة الخارجية

وأفأدت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رد على خبر استقالة مسؤولي ومديري وزارة الخارجية قائلا أن أطلب من جميع الأخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية والمبعوثيات الاستمرار في أداء وظائفهم بكامل الصلابة في وظائفهم دفاعًا عن البلاد، وأن يتخلون عن مثل هذه الإجراءات.

وتابع افتخر بالعمل إلى جانبكم واتمنى استقالتي تكريم لعودة وزارة الخارجية إلى وضعها القانوني في العلاقات الخارجية. اشكركم جميعا.

يشار إلى أنه جاء ذلك بعدما أثير نقلًا عن مصادر مطلعة عن تهديد الكثير من مدراء البعثات والسفراء ودبلوماسيين إيران في الخارج بالاستقالة من مناصبهم حال قبول استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف./انتهى/