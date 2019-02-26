مصادر مطلعة تكشف عن أسباب استقالة ظريف واحتمالات عودته للحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة فارس المحلية إن مصادر مطلعة كشفت عن أسباب استقالة وزير الخارجيةمحمد جواد ظريف التي جاءت أمس بشكل مفاجئ.

أوضح المصدر إن عدم التنسيق الداخلي في مكتب الرئاسة الإيراني وعدم إعلام ظريف بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد من قبل المسؤولين كانت السبب المباشر في تقديم الاستقالة.

فيما أضاف المصدر إن الأشهر السابقة شهدت خلافات في الحكومة الإيرانية بين رئيسها حسن روحاني ووزير الخارجية ظريف، ظهرت في جلسات الحكومة ووصلت إلى الذروة أخيرً.

فيما رجح المصدر المطلع عودة ظريف إلى الحكومة، موضحاً إن ظريف نفسه يغضب من قرارته الانفعالية أحياناً. /انتهى/.