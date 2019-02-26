فلاحت بيشه: لجنة الأمن القومي في المجلس ستناقش اليوم استقالة ظريف

صرح رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشه في حديث لمراسل وكالة مهر للأنباء إن اللجنة ستعقد اليوم جلسة استثنائية لبحث ومناقشة استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم في اللجنة.

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