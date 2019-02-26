روحاني: ظريف وهمتي وزنغنه كانوا في الصف الأول لمواجهة امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني التقى صباح اليوم الثلاثاء جمعاً من العاملين في البنك المركزي مثنياً على جهودهم الجبارة في التصدي للعقوبات الامريكية على الأنظمة البنكية وبيع النفط وبقية القطاعات الاقتصادية.

وخلال كلمة له في الجمعية العامة الثامنة والخمسين للبنك المركزي أضاف الرئيس روحاني بأنّ باقي الوزراء الإقتصاديين هم في الخط الثاني لهذه المواجهة مؤكداً على أنّ هؤلاء الثلاثة هم في الخط الاول للمواجهة.

وأعرب روحاني عن شكره خلال الكلمة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي و وزير النفط بيجن زنغنه لصمودهم وقدرتهم المتمثلة في الخط الأمامي لمواجهة الولايات المتحدة مشدداً علي أنهم مازلوا ملتزمين بهذا الصمود.

وأردف روحاني إن كل ما تقوم به وزارة الخارجية أو البنك المركزي أو وزارة النفط ليس إلا إرادة الشعب فهذه الحكومة هي انتخاب الشعب الإيراني.

وأشار الرئيس الإيراني إلا إن الميزان التجاري في إيران وصل إلى 40 مليار دولار من الصادرات النفطية قبالة 3.6 مليار دولار من الوارادت، موضحاً إن الحكومة تمكنت من تحقيق زيادة في الصادرات قبالة الوارادت.

وأضاف روحاني إن إيران حققت نجاحات على الصعيد السياسي والدولي في المنطقة، يعود الفضل فيها إلى وزارة الخارجية والحرس الثوري وبقية الأجهزة.

الأسد جاء ليشكر الحكومة والشعب في إيران

أوضح الرئيس روحاني إن زيارة نظيره السوري بشار الأسد جاءت بهدف تقديم الشكر والثناء للشعب الإيراني وحكومته وقائد الثورة الإسلامية ووزارة الخارجية الإيرانية التي قدمت جهد كبير في الملفات الأقليمية.

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