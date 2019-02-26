الجلسة ال22 لمجلس الشورى لمناقشة ميزانية العام القادم 98

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية الثانية والعشرين لمجلس الشورى الإسلامي بدأت برئاسة علي لاريجاني"، ومن المقرر ان يناقش اعضاؤ المجلس بنود قائمة الميزانية.

ووقد ناقش المجلس في الجلسة الصباحية البند 6 من قائمة الميزانية./انتهى/