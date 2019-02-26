  1. السياسة
٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٤:٥٧

برئاسة علي لاريجاني

الجلسة ال22 لمجلس الشورى لمناقشة ميزانية العام القادم 98

الجلسة ال22 لمجلس الشورى لمناقشة ميزانية العام القادم 98

بدأت الجلسة الثانية والعشرين لمجلس الشورى الإسلامي لمتابعة مناقشة ميزانية العام 1398 الإيراني برئاسة علي لاريجاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية الثانية والعشرين لمجلس الشورى الإسلامي بدأت  برئاسة علي لاريجاني"، ومن المقرر ان يناقش اعضاؤ المجلس بنود  قائمة الميزانية.

ووقد ناقش المجلس في الجلسة الصباحية البند 6 من قائمة الميزانية./انتهى/

رمز الخبر 1892635

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