السيد نصرالله: عيناي دمعت عندما رأيت صورة الامام القائد مع الرئيس بشار الأسد

وقال نصرالله تعليقاً على مشهد مصافحة الرئيس الاسد وقائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي أن "عيناي دمعت عندما رأيت صورة الامام القائد مع الرئيس بشار الأسد"، حسب موقف "ليبانون ديبايت".

وتطرق أمين عام حزب الله خلال لقاء داخلي وخاص عقد مع الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء(س) الى مسائل دينية متناولا المسائل السياسية ضمن قالب ديني .

كما استعرض امام الحاضرين بعض النماذج مع محاولات حصار حزب الله من خلال فرض العقوبات عليه، وقال إن "العنوان الاول للمعركة القائمة هو الافقار والتجويع والحصار المالي للضغط على بيئة المقاومة".

وأضاف: "ان الغاية هي اضعافنا وكله بنية السيطرة علينا"، مشيراً الى أنه "يجب ان يكون لدينا ارادة تحدي"./انتهى/