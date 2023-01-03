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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٤٧ م

قائد الثورة يستقبل مجموعة من السيّدات والناشطات في الساحات الثقافيّة غداً الأربعاء

قائد الثورة يستقبل مجموعة من السيّدات والناشطات في الساحات الثقافيّة غداً الأربعاء

يستقبل قائد الثورة، غداً الأربعاء، مجموعة من السيدات المثقّفات والناشطات في الساحات الثقافيّة والاجتماعيّة والعلميّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على أعتاب ذكرى ولادة السيّدة الزّهراء (ع)، ستلتقي الأربعاء 4 كانون الثاني/يناير مجموعة من السيدات المثقّفات والناشطات في الساحات الثقافيّة والاجتماعيّة والعلميّة مع الإمام الخامنئي.

ويذكر أنّ الإمام الخامنئي أشار في العام الفائت خلال لقاء مع رواديد أهل البيت (ع) إلى مطالبة مجموعة من السيّدات الفاضلات بعقد لقاء خلال أيام ولادة السيّدة الزهراء (ع): «تعاتبنا السيّدات الفاضلات ويقلن إنه كان علينا تخصيص هذا اليوم للسيّدات، والحقّ معهنّ أيضاً، لكنّ هذه الجلسة جلسة متجذّرة وذات سوابق ولا تمكن الاستهانة بها، وسوف نُحدّد يوماً لإجراء لقاء مع السيّدات أيضاً إن شاء الله».

وفي أوقات سابقة، انعقدت لقاءات خاصّة مع الإمام الخامنئي شملت فئات مختلفة من السيّدات في أنحاء البلاد، ومنها تُمكن الإشارة إلى التجمّع الذي ضمّ مئة ألف شخص في ملعب «آزادي» ولقاءات السيّدات خلال زيارات قائد الثورة الإسلاميّة إلى المحافظات.

/انتهى/

رمز الخبر 1929454

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