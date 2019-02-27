  1. السياسة
٢٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٤٨

المعلم وظريف يبحثان هاتفياً سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية

المعلم وظريف يبحثان هاتفياً سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية

تناول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري وليد المعلم العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين ضمن اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة سانا السورية إن اتصالاً هاتفياً جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري وليد المعلم ظهر اليوم الأربعاء حيث جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين  ومتابعة لنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران أمس الأول. /انتهى/.

رمز الخبر 1892684

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي