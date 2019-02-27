المعلم وظريف يبحثان هاتفياً سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة سانا السورية إن اتصالاً هاتفياً جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري وليد المعلم ظهر اليوم الأربعاء حيث جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين ومتابعة لنتائج الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران أمس الأول. /انتهى/.