ظريف يتراجع عن استقالته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرلاني :محمد جواد ظريف"، نشر على صفحته في الانستغرام منشورا قائلاً فيه: أن كل ما يهمني هو الارتقاء بالسياسة الخارجية للبلاد والدفاع عن مصالح الشعب الإيراني الشريف وحقوقه في الساحات الدولية.

وأضاف اتمنى أن تتمكن وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع الجميع، مع قيادة وتوجيه وإشراف قائد الثورة ورئيس الجمهورية، من الاضطلاع بجميع مسؤولياتها في إطار الدستور وقوانين البلد والسياسات العامة للسلطة.

كما شكر الشعب الإيراني الشجاع الذي لم يتوانى عن دعمه إلى جانب النخب والمسؤولين طيلة فترة عمله ولاسيما الـ 24 ساعة الماضية./انتهى/