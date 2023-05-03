جمشيدي: محادثات الرئيسان الإيراني والسوري جادة بناءة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مساعد الشؤون السياسية لرئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جمشيدي"، ان الرئيس الايراني "السيد ابراهيم رئيسي" ونظيره السوري "بشار الاسد" اجريا اليوم في دمشق، مباحثات جادة وبناءة للغاية، وبما يخدم تمتين التعاون الاقتصادي طويل الامد وبشكل مربح بالنسبة لكلا البلدين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها "جمشيدي" عقب اللقاء بين رئيسي والاسد اليوم الاربعاء في دمشق.

واضاف هذا المسؤول بدائرة الرئاسة الايرانية: "أجرى رئيس الجمهورية اية الله رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد محادثات جادة وبناءة لمدة 4 ساعات.. فإضافة إلى مراجعة وتنسيق القضايا الإستراتيجية للمنطقة وخاصة فلسطين، توصلا إلى توافقات مهمة للغاية لتعميق التعاون الاقتصادي لصالح البلدين.

وكان الرئيسان بحثا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى سوريا على راس وفد دبلوماسي، ليكون اول رئيس ايراني يزور هذا البلد بعد فترة استغرقت 13 عاما.

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