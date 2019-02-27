الرئيس الإيراني يرفض استقالة ظريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض ضمن رسالة رسمية استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف معتبراً إياها خلافاً لمصالح إيران.

وأضاف روحاني في رسالته مخاطباً ظريف: لطالما اعتبرتك بتعبير قائد الثورة الإسلامية رجلاً أمين وغيور وشجاع ومتدين وفي خط مقدمة الصمود أمام الضغوط الامريكية، وعليه أرى قبول استقالتكم خلافًا لمصالح البلاد، ولا أوافق عليها.

وأضاف روحاني أن الحكومة ورئيس الجمهورية المنتخب من الشعب على دراية كاملة بالضغوط الواردة على الخارجية، مشددًا على وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الشعب، ومؤكدًا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من عمر البلاد.

ونوه الرئيس الإيراني إلى نجاحات وزارة الخارجية خلال الأشهر الأخيرة فقط في مواجهة المؤامرات الأمريكية في نيويورك وفينا وبروكسل ولاهاي ووارسو وميونيخ والانتصارات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن سعادة أعداء إيران مثل الكيان الصهيوني من استقالة ظريف أفضل شاهد على نجاح وزير خارجية إيران وأكبر سبب لاستمرار ظريف في أعماله وزيرًا للخارجية. وشدد روحاني، على أن ظريف محل ثقة من رئيس الجمهورية نفسه ومن النظام بأكمله وخاصة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. /انتهى/.