فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صوت أغلبية أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا، إلا أن الصين وروسيا صوتتا ضد القرار باستخدام حق النقض "فيتو".

وفي حين عبر غوستافو ميزا-غوادرا سفير البيرو التي صوتت مع القرار عن الأسف لرفض مشروع القرار الأميركي، اعتبر السفير الروسي فاسيلي نيبينزا أنه كان سيكون قرارا لا سابق له ومؤداه "عزل رئيس" دولة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتعنت في تصعيدها والهدف منه هو تغيير النظام".

ونادرا ما يستخدم عضوان دائمان في مجلس الامن الفيتو في وقت واحد./انتهى/