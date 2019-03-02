اللاعب العراقي "بشار رسن" أثبت جدارته خلال تواجده بفريق "برسبوليس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللاعب العراقي "بشار رسن" تمكن بعد مضي فترة طويلة من التواجد ضمن التركيبة الاساسية لفريق برسبوليس الايراني، في مباراته امام فريق "صنعت نفت ابادان"، حيث قام بسد نقاط ضعف فريقه في وسط الميدان، لنيل استحسان الطاقم الفني للفريق.

ولعب رسن في بطولة آسيا لكرة القدم ضمن تشكيلة المنتخب الوطني العراقي وانضم الى المعسكر التدريبي لنادي برسبوليس بشكل متأخر، ما ابعده عن الظروف المثالية ليحل مكانه اللاعب "سروش رفيعي"، الا أن أداء رفيعي لم يكن بالمستوى المطلوب وواجه الكثير من الانتقادات وفي النهاية خسر موقعه ضمن التشكيلة الاساسية للفريق.

وعاد بشار رسن لينضم الى اللاعبين المفضلين لدى مدرب فريق برسبوليس " برانكو إيفانكوفيتش" وضمن التشكيلة الاساسية للفريق في مباراياته بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

وسيخوض فريق "برسبوليس" يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 18:30 (بتوقيت طهران) مباراته الاولى من دوري ابطال اسيا امام نظيره الازبكستاني "باختاكور" في ملعب "آزادي" بالعاصمة طهران./انتهى/