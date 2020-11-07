بشار رسن أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا

وافادت وکالة مهر للأنباء أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) اجری اخيرا استطلاعا بشان اختيار أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا AFC في الغرب ، حيث اختير لاعب الوسط العراقي بشار رسن، كأفضل لاعب وسط في البطولات.

وتنافس في هذا الاستطلاع بشار رسن مع مهدي قائدي من فريق الاستقلال وكمال كميایي نيا من برسبوليس،و سانتي كازورلا من السد، وعبد المجيد السولاحيم من النصر، وجلال الدين مشاريبوف من باختاكور، وأكرم عفيف من السد، وكايو من الشارقة،و علي فائز من العراق وحسن الهيدوس من السد وحصل على جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال آسيا في الغرب بأكثر من 53٪ من الأصوات.

وبعد ذلك تم اختيار مهدي قائدي وكمال كاميابي نيا كثانی وثالث أفضل لاعبی وسط بأكثر بعد حصولهما علی 29٪ و 10٪ من الأصوات.

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