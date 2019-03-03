تفاعل مع تغريدة لزعيم "العمال" البريطاني ضد الكيان الصهيوني

کما حظیت التغریدة السبت، التی نشرها کوربین قبل یومین عبر حسابه الرسمی علی "تویتر"، ب ۱۵۰۰ تعلیق و۸۳۰۰ إعادة.

وکان زعیم المعارضة "کوربین"، قد دعا فی تغریدته الحکومة إلی "إدانة قتل إسرائیل للفلسطینیین وتجمید بیع الأسلحة إلیها".

ویعرف جیرمی کوربن، بدعمه للقضیة الفلسطینیة، ویواجه منذ تولیه رئاسة الحزب عام ۲۰۱۵، اتهامات ب"معاداة السامیة" من قِبل العدید من الساسة وجزء کبیر من وسائل الإعلام البریطانیة.‎

ویشهد الحزب سلسلة استقالات أو عملیات فصل من الحزب علی خلفیة اتهامات تتعلق ب"معاداة السامیة".

والأسبوع الماضی، استقال تسعة من الحزب المعارض، علی خلفیة ما وصفوه بفشل قیادته فی التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبی "بریکست"، والموقف من معاداة السامیة. / انتهی /

القدس العربی