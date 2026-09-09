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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٣٢ م

عراقجي يؤكد على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية والقنصلية مع أرمينيا

عراقجي يؤكد على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية والقنصلية مع أرمينيا

التقى القنصل العام الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في كابان بأرمينيا، داود يايجي، اليوم الاربعاء بوزير الخارجية عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى داوود يايجي، القنصل العام الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في كابان بأرمينيا، اليوم الأربعاء ، مع عباس عراقجي، وزير الخارجية، قبل مغادرته إلى مقر عمله، وعرض عليه خطته المقترحة لتطوير العمل في منصبه الجديد.

وتمنى وزير الخارجية التوفيق للقنصل العام الجديد في كابان، واشار إلى أهمية العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وأرمينيا في إطار سياسة حسن الجوار، مؤكدًا على ضرورة تعميق العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك للطرفين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والقنصلي.

رمز الخبر 1973705

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