النموذج الطائر من قمر "ناهيد1" الصناعي للاتصالات جاهز للإطلاق

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وزارة الاتصالات أنه قد تم قرائة تقرير أداء معهد ابحاث منظومات الاقمار الصناعية لعام 97 (الايراني) وبرامج هذا المعهد للعام المقبل، ضمن اجتماع شارك فيه رئيس مركز الابحاث الفضائية "حسين صميمي".

واعتبر رئيس مركز الابحاث الفضائية ان العام المقبل (الذي يبدأ في 21 مارس) يعد عاما في غاية الاهمية بالنسبة لهذا المعهد، حيث سيتم اطلاق النموذج الطائر من قمر "ناهيد1" الصناعي للإتصالات، الذي تم تصميمه وصناعته في معهد ابحاث منظومات الاقمار الصناعية وخضع للإختبارات الضرورية، بالتعاون مع باقي المعاهد التابعة لمركز الابحاث الفضائية.

وأكد: أن مركز الابحاث الفضائية بايران، والى جانب مشاريع الاقمار الصناعية، يعير اهتماما كبيرا لموضوع استخدام الاقمار الخاصة للإستشعار عن بعد، حيث سجل نشاطات ملحوظة بهذا الشأن، مضيفا: حاليا نجري مشاورات مع المسؤولين المعنيين، من أجل استخدام هذه الامكانيات لامور تخص البلاد، منهم وزير الطاقة "رضا اردكانيام"./انتهى/.