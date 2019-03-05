البحرية الباكستانية تؤكد التصدي لغواصة هندية

وقالت البحرية في بيان: "رصدت البحرية الباكستانية غواصةً هنديةً وحذرتها من دخول المياه الاقليمية" في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.



وأوضحت البحرية أن الغواصة "لم تُستهدف الغواصة، للحفاظ على مبادرة الحكومة بأخذ السلام في الاعتبار".



وذكرت البحرية الباكستانية أنها المرة الثانية منذ 2016 التي ترصد فيها غواصة هندية تحاول دخول المياه الاقليمية الباكستانية.



وتصاعد التوتر بين الدولتين المتنافستين في جنوب آسيا، منذ دخول الطائرات الحربية الهندية المجال الجوي الباكستاني قبل أسبوع، ومهاجمتها لما يتردد أنه معسكر تدريب إرهابي، في أول اقتحام لقواتها للأراضي الباكستانية، منذ 1971