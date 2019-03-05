  1. إيران
٥ مارس ٢٠١٩ - ١٧:١٥

ظريف: سنعمل ما بوسعنا للتوسط بين الهند وباكستان

ظريف: سنعمل ما بوسعنا للتوسط بين الهند وباكستان

صرح وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف بأن إيران على تواصل مع الهند وباكستان وستعمل ما بوسعها لتذليل الخلافات بين البلدين والحيلولة دون استمرار الأزمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف صرح تعليقاً على الوساطة الإيرانية بین الهند وباکستان انه قد أجرى مباحثات مع وزیر الخارجیة الباکستان كما أنّه على تواصل مع المسؤولین الهنود للعمل علی ما یمکن القیام به.

وأشار ظریف إلی إن التصعيدات الأخيرة التي تشهدها العلاقات بین باکستان والهند يجب أن تتوقف، فالتوتر لا يصب في مصلحة المنطقة.

وحول القضایا الحدودیة بین إيران وباکستان أوضح ظريف إن الوزارة تتابع هذا الملف، مشيراً إلى إن باكستان صرحت بأنها ستقوم بکل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار المشاکل السابقة. /انتهى/.

رمز الخبر 1892855

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