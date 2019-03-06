واشنطن تتوعد تركيا بمزيد من العقوبات حال اقدامها على شراء "إس-400"

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها روبرت بلادينو، نائب متحدث الوزارة الأمريكية، خلال الموجز الصحافي ليوم الثلاثاء، والتي تطرق خلالها لسعي تركيا لشراء المنظومة الروسية.

ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي “إس -400” حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده لم تغير موقفها الرافض لشراء تركيا للمنظومة الروسية، موضحًا أن سعي أنقرة لإتمام هذه الصفقة يقلق الولايات المتحدة بشكل بالغ.

ولفت بلادينو إلى أنهم اقترحوا العمل مع تركيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي، وأنهم عرضوا منظومة “باتريوت” وأنظمة أخرى على أنقرة لتقييمها بدلًا من المنظومة الروسية.

وتابع: لقد حذرنا بوضوح من أنه في حال شراء تركيا لمنظومة إس-400 فإن هذا سيكون سببًا في إعادة تقييم مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة (إف-35)، ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا.

وأضاف: كما سبق وأن قلنا إن كافة المؤسسات الخاصة، والأشخاص الضالعين في شراء منظومة (إس-400) قد يواجهون عقوبات محتملة في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات (CAATSA)

وأصدر الكونغرس الأمريكي العام الماضي "قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات" والذي ينص على فرض عقوبات على دول ثالثة وشركات قامت بالتعاون مع مؤسسات وهيئات لها علاقة بوزارة الدفاع الروسية، واستخبارات موسكو.

والإثنين، شدد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم إعطاء تركيا طائرات "إف-35" لتركيا حال مضيها قدمًا في شراء المنظومة الروسية.

المصدر: الأناضول