وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، اعلن أن ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا ردا على منع تركيا لصحفيين من العمل على أراضيها وسحب تراخيص عملهم.

انتقد ماس اجراءات تركيا بحق المواطنين الألمان منوها إلى انه من المحتمل ان تخلق مشاكل أمنية للمسافريين العاديين الالمان إلى تركيا.

نشرت وزارة الخارجية بيانا تنتقد فيه تركيا ازاء منعها لمواطنيين ألمان العمل على أراضيها حيث قال البيان حرية التعبير من ابسط القضايا الحاكمة في ألمانيا ونأسف لتعرض بعض القوى العاملة للمضايقة من قبل القوات التركية./انتهى/