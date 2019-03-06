  1. السياسة
٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦

اسلام آباد تحظر نشاطات المجموعات الارهابية المناوئة لايران والشيعة

اسلام آباد تحظر نشاطات المجموعات الارهابية المناوئة لايران والشيعة

نشرت الحكومة الباكستانية قائمة المجموعات الارهابية واللاشرعية المحظورة في هذا البلد ومنها اسم الزمرة الارهابية المعادية لايران المسماة "جيش العدل".

وتأتي خطوة الحكومة الباكستانية استمراراً لتصديها للمجموعات الارهابية حيث ادرجت دائرة مكافحة الارهاب الباكستانية (NACTA) زمرة "جيش العدل" التي كانت تسمى "جند الله" على القائمة التي تضم 68 مجموعة. 

وفي هذا السياق ورد الكثير من اسماء المجموعات الارهابية المناوئة لأتباع أهل البيت (ع) ومنها "حرس الصحابة" وفرقة "جهنغوي" ومجموعة اهل السنة والجماعة.

وأعلنت دائرة مكافحة الارهاب في باكستان أنها ستنفذ خطوات عملية لمكافحة المجموعات المحظورة ولن يستطيع الارهابيون استخدام اراضي هذا البلد في ايجاد اوكار لنشاطاتهم./انتهى/

رمز الخبر 1892877

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