إيران تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الباكستاني " تهمينه جنجوعا" وناقش معه العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد.

وكشف عراقجي اليوم الجمعة في تغريدة له نشرها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي انه اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته الباكستانية "تهمينة جنجوعة" اكد من خلاله ان ايران وباكستان بلدان صديقان وجاران قريبان.

وأشار الى انهما اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة توسعة التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك محاربة الارهاب.

وأعرب عراقجي عن موقف ايران الداعم الى معالجة التوتر بين باكستان والهند بالطرق السلمية.