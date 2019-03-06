رئيس البرلمان العراقي: ندين العقوبات الأحادية الجانب على الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني التقى بنظيره العراقي محمد الحلبوسي وناقش بينه العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد وآليات تعزيز هذه العلاقات وفق الظروف والإمكانيات المتاحة عند البلدين.

وفي مؤتمر صحفي عقده الجانبان الإيراني والعراقي أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن حرص بلاده على وجود تعاون وثيق بين طهران وبغداد، موضحا أن الكثير من المشتركات الدينية والجغرافية توجد بين العراق وايران وهي من شأنها أن تساعد في مسار توثيق العلاقات وتطويرها.

وأشاد الحلبوسي بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من دعم العراق في حربه ضد الارهاب وأكد أنه لولا دعم وحماية الجمهورية الاسلامية لما تمكن العراق من تحقيق هذا النصر على الارهاب.

على صعيد آخر قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن بلاده تستنكر العقوبات الأحادية الجانب التي تفرض على الشعب الايراني، منوها إلى أن هذه العقوبات مخالفة للقوانين الدولية./انتهى/