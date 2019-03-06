  1. السياسة
٦ مارس ٢٠١٩ - ١٧:٢٢

ايران وروسيا تؤكدان على ضرورة استمرار التعاون حول قضايا المنطقة

ايران وروسيا تؤكدان على ضرورة استمرار التعاون حول قضايا المنطقة

أكد كل من سفير ايران في موسكو مهدي سنائي ومساعد وزير الخارجية الروسي " ايغورماراكولف" على ضرورة استمرار المحادثات والاتصالات بين الجانبين حول قضايا المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سفير ايران في موسكو مهدي سنائي التقى بمساعد وزير الخارجية الروسي " ايغورماراكولف" وناقش معه العلاقات بين طهران وموسكو وسبل تعزيزها.

وفي هذا اللقاء أكد الجانبان الروسي والايراني على ضرورة استمرار المحادثات بين البلدين في يتعلق بقضايا تعني كلا الجانبين كمكافحة الارهاب.

وأشاد المسؤول الروسي بمستوى العلاقات بين البلدين لاسيما خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ارتفاع نسبة الصادرات الايرانية إلى روسيا بنسبة 40 بالمئة وهو ما اعتبره مؤشر على التطور في العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا./انتهى/

رمز الخبر 1892884

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