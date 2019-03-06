الرئيس الصيني يوجه رسالتين منفصلتين إلى قائد الثورة وروحاني

وبحسب الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية، جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاربعاء بين هذا المسؤول الصيني رفيع المستوى مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وفي تصريح له خلال اللقاء، وصف شياؤو دانغ زيارة رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي الصين بانها كانت هامة وناجحة؛ مؤكدا علي دور العلاقات الستراتيجية الهامة بين البلدين وضرورة تطوير هذه العلاقات.

كما لفت الى تأكيد رئيس جمهورية الصين علي تعزيز العلاقات مع ايران؛ مبينا انه اصدر الاوامر اللازمة الي جميع المراكز الحكومية في هذا الخصوص.

الى ذلك، وصف ظريف العلاقات بين طهران وبكين بانها عريقة، هامة وقائمة علي اسس المودّة والشمول؛ داعيا الي تطوير وتمتين هذه العلاقات.

وفيما نوّه بالطاقات المتوفرة والمتنوعة والامكانيات المتاحة في كلا البلدين، اكد وزير الخارجية علي رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنمية الاواصر بين الشعبين الايراني والصيني.