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٩ مارس ٢٠١٩ - ١٧:٠١

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وزن اخف بنسبة 86 %مع حقيبة الظهر HoverGlid /فيديو

وزن اخف بنسبة 86 %مع حقيبة الظهر HoverGlid /فيديو

تقوم حقيبة HoverGlid بتخفيف وزن الامتعة التي تحملها على ظهرك بنسبة تصل إلى 86 بالمئة وتمنع تلف المفاصل والكتفين.

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رمز الخبر 1892960

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