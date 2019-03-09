https://ar.mehrnews.com/news/1892960/ ٩ مارس ٢٠١٩ - ١٧:٠١ رمز الخبر 1892960 العلوم العلوم ٩ مارس ٢٠١٩ - ١٧:٠١ شريط مصور وزن اخف بنسبة 86 %مع حقيبة الظهر HoverGlid /فيديو تقوم حقيبة HoverGlid بتخفيف وزن الامتعة التي تحملها على ظهرك بنسبة تصل إلى 86 بالمئة وتمنع تلف المفاصل والكتفين. تحميل 2 MB رمز الخبر 1892960 سمات تكنولوجيا الم المفاصل التقنيات الجديدة مطالب مرتبط افتتاح معرض "الريادة في مجال الصناعة والتكنولوجيا" فريق الروبوتات الايراني يحرز المركز الاول باحثون في جامعة أمير كبير يصممون مطعماً آلياً
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