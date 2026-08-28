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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٤:٠٦ م

قاليباف يعيد نشر تغريدة رداً على ادعاءات قائد سنتكوم

قاليباف يعيد نشر تغريدة رداً على ادعاءات قائد سنتكوم

أعاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي نشر موقفه السابق، رداً على ادعاءات قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مؤكداً أنه في المنطقة التي لا تبيع فيها إيران النفط، لن يبيع أحد غيرها كذلك.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أعاد نشر تغريدته التي كتبها في مسبقاً، رداً على ادعاءات قائد مجموعة سنتكوم الإرهابية، مؤكداً مرة أخرى أنه في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط، لن يبيع أحد غيرنا كذلك.

/انتهى/

رمز الخبر 1973357

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