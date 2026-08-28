قاليباف يعيد نشر تغريدة رداً على ادعاءات قائد سنتكوم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أعاد نشر تغريدته التي كتبها في مسبقاً، رداً على ادعاءات قائد مجموعة سنتكوم الإرهابية، مؤكداً مرة أخرى أنه في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط، لن يبيع أحد غيرنا كذلك.

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