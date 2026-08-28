اعتقال 30 من قادة وعملاء العدو المتورطين في انقلاب يناير

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الأمن الإيرانية أصدرت بياناً أعلنت فيه تحديد هوية واعتقال 30 من القادة الرئيسيين والمتورطين والمخربين لممتلكات الناس في محافظة مركزي.

وجاء النص الكامل للبيان كالتالي:

هؤلاء العملاء الـ30 للعدو الأميركي الصهيوني، أثناء انقلاب يناير 2026، في مدينتي "محلات" و"نيم ور"، قاموا بتخريب واسع وإحراق منازل الناس، والمتاجر الكبرى في المدينة، والبنوك، والسيارات الإسعافية والسيارات الخاصة، والمباني الحكومية، والعديد من المساجد (بما فيها مسجد الجامع العليا ومسجد المهدية في سوق محلات)، والهجوم على أسطول السكك الحديدية وتهديد حياة الركاب، ونهب ممتلكات متاجر الناس.

كما تمكن العناصر والضباط في مديرية استخبارات محافظة مركزية من ضبط بحوزة هؤلاء العملاء أسلحة بيضاء مثل السيوف والفؤوس والسكاكين، وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمخدرات.

وأكدت وزارة الاستخبارات أن جرائم عملاء العدو الأميركي الصهيوني الداعشية في انقلاب يناير لن تسقط بالتقادم، وهذا وعد القرآن الكريم: "إنا من المجرمين منتقمون".

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