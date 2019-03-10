إيران وباكستان تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اللقاء الذي جمع وزير السكك الحديدية الباكستاني، مع رئيس السكك الحديدية الإيراني "سعيد رسولي"، أكد الجانبان على تسهيل التنفيذ السلس لشبكة ممرات العبور وشبكة السكك الحديدية من خلال إعادة بناء وإنشاء خط قياسي بين كويتا- زاهدان.

وأعلن سعيد رسولي استعداد مصنعي عربات الشحن والركاب الإيرانيين للمشاركة في مناقصة بناء وتوفير عربات السكك الحديدية لباكستان.

الجدير بالذكر أن تأسيس ممر للسكك الحديدية بين باكستان وافغانستان وايران سيساعد كثيرا في تطوير الصادرات بين الدول الثلاث وتسهيل الترانزيت والنشاطات التجارية بينها.

وكانت قد أعلنت الحكومة الباكستانية في وقت سابق عن رغبتها وبقوة بتعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار بما فيها ايران وأفغانستان./انتهى/