  1. السياسة
١١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٢

انصاري: حقننا تطورا علميا في ظل العقوبات الظالمة

انصاري: حقننا تطورا علميا في ظل العقوبات الظالمة

أوضح كالمساعد الدبلوماسي والاقتصادي لوزارة الخارجية الإيرانية "غلام رضا انصاري"، خلال لقاءه مع مفوضة العلوم والتكنولوجيا في الاتحاد الأفريقي "سارا اغبور"، أن التطور العلمي تحقق خلال الأربعين عاما في ظل لعقوبات الظالمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، المساعد الدبلوماسي والاقتصادي لوزارة الخارجية الإيرانية "غلام رضاانصاري"، ، التقى مع مفوضة العلوم والتكنولوجيا في الاتحاد الأفريقي "سارا اغبور"، وتباحثا حول قضايا مختلفة.

وأشار انصاري إلى المكانة العلمية والتكنولوجيا لإيران قائلا: إيران حققت تقدما علميا وتكنولوجيا خلال الاربعين عاما في ظل العقوبات الظالمة.

ومن جانبها مفوضة العلوم والتكنولوجيا في الاتحاد الأفريقي اعربت عن رضاها عن التقدم الذي أحرزته إيران في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، لا سيما مشاركة النساء على نطاق واسع في الساحة العلمية، مؤكدة على رغبة الاتحاد الأفريقي في العمل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/

رمز الخبر 1893006

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