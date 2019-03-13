آية الله الفياض يستقبل روحاني في النجف الأشرف

كما قام روحاني بزيارة المرجع الديني الأعلي السيد علي السيستاني، بعد زيارة العتبة العلوية المقدسة فور وصوله صباح اليوم الأربعاء الي النجف الاشرف.

وبدأ رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني صباح الإثنين، زيارته الرسمية الي العراق، بدعوة من نظيره العراقي 'برهم صالح' حيث اجري لقاءات منفصلة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين، الي جانب رئيس مجلس النواب في هذا البلد وعدد من النخب السياسية والاجتماعية ووجهاء العشائر./انتهى/