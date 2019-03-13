الرئيس الإيراني يزور مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه الى جانب زيارة مرقد الامام علي بن ابي طالب (ع) من المقرر ان يلتقي الرئيس روحاني عددا من المراجع الدينية في النجف الاشرف .

وقد وصل الرئيس الايراني والوفد المرافق له الى كربلاء المقدسة مساء الاثنين والى جانب زيارة مرقد الإمام الحسين (ع) وأبي الفضل العباس (ع)، عقد روحاني والوفد المرافق له إجتماعا مع عدد من الشخصيات والنخب ورؤساء عشائر محافظتي كربلاء وبابل.

وبدأ الرئيس روحاني، صباح الاثنين، زيارة رسمية للعراق، بدعوة من نظيره العراقي برهم صالح.

وقام رئيس الجمهورية و الوفد رفيع المستوى المرافق له لدي وصوله الى بغداد، بزيارة مرقد الامامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية، كما اجرى لقاءات منفصلة مع كل من رئيس الجمهورية و ورئيس الوزراء العراقيين، الى جانب رئيس مجلس النواب في هذا البلد./انتهى/