مجموعة شعرية إيرانية تفوز بجائزة أكادمية الفن الايطالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة أشعار "اليزا، من العشق الى المزارع المجاورة!" كتبت بأسلوب "الشعر المينيمال" أو التقليلي بقلم الشاعر الايراني "ميلاد تهراني" وترجمتها الى اللغة الايطالية "غزل قربان بور" ونالت المركز الاول في "مهرجان نابولي للأدب العالمي" وستقام مراسم اعطاء الجوائز في 25 من أبريل 2019 في مينة نابولي.

وتتضمن هذه المجموعة خمسين شعرا كتب باسلوب المينيمال ويحمل مضامين روحانية واجتماعية ويذكّر بوجود الرب في كافة الأحداث اليومية.

ويشير الشاعر "ميلاد طهراني" في مجموعة "اليزا، من العشق الى المزارع المجاورة!" الى أن الانسان اين ما كان في النهاية يعود الى أصله وذاته ويتبلور الايمان بالرب في قلبه عند الظروف الصعبة والمصائب.

وتعد هذه المجموعة أول مجموعة شعرية ايرانية باسلوب المينيمال تتواجد بثلاثة لغات الفارسية والانجليزية والايطالية وسيزاح الستار عنها في الربيع القادم./انتهى/.