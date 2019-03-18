مقتل جنديين عراقيين في اشتباكات مع مسلحين أكراد

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن "قوة من حزب العمال الكردستاني (pkk)، اعتدت يوم الأحد على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول لواء 72 التابع لقيادة عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود تلك القوة بالحصول على الموافقات الأمنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة".

وأكدت الخلية أن تلك القوة "دهست الجندي واعتدت على النقطة الأمنية ما أدى إلى نشوب اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل جنديين من قوات الفوج الأول وإصابة خمسة من قوات PKK".

وسبق أن أفاد مصدر عسكري لـ RT باندلاع اشتباكات مساء اليوم بين الجيش العراقي وقوات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني، داخل منطقة سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر إن "خلافا نشأ بين الطرفين في مفرق تربكة ومنطقة حصاويك في القضاء"، مبينا أن "الخلاف تطور إلى اشتباك مسلح استمر لدقائق".